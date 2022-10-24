В стране и мире СК проверит высказывания Красовского об украинских детях Елизавета Потейчук Немногим ранее журналист извинился за призыв «топить» украинских детей. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о высказываниях журналиста Антона Красовского в адрес украинских детей. Представить доклад о произошедшем в эфире телеканала RT поручено руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову. «В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», - говорится в сообщении СК в Telegram. Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что остановила сотрудничество с Антоном Красовским из-за высказывания о детях. Гостем программы Красовского стал писатель Сергей Лукьяненко. Он рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что страна «оккупирована москалями». В ответ на слова писателя Красовский призвал «топить и жечь» таких детей. Позднее журналист извинился за свои слова. Экспертное мнение и аналитика