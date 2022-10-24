Подготовка к реальному бою: кадры тренировок мобилизованных в Московской области

В МО РФ уточнили, что особое внимание уделяют индивидуальной подготовке и совершенствованию навыков применения вооружения, а также технических и специальных средств связи и радиоразведки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой подготовки мобилизованных и добровольцев на полигоне Западного военного округа в Московской области.

«На полигоне военнослужащими выполняются учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Стрельба проводится из всего штатного вооружения», - говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что особое внимание уделяют индивидуальной подготовке и совершенствованию навыков применения вооружения, а также технических и специальных средств связи и радиоразведки.

Также мобилизованные и добровольцы проходят занятия по инженерной и медицинской подготовке и элементам рукопашного боя.

Занятия проводятся и в учебных классах. Так, мобилизованным преподали теорию методики и приемов армейской тактической стрельбы - это отразится на практической подготовке.

Ранее публиковались кадры ведения мобилизованными артиллерийского огня из самоходок «Гиацинт» на Сахалине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов