Подготовка к реальному бою: кадры тренировок мобилизованных в Московской области
Минобороны России показало кадры боевой подготовки мобилизованных и добровольцев на полигоне Западного военного округа в Московской области.
«На полигоне военнослужащими выполняются учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Стрельба проводится из всего штатного вооружения», - говорится в сообщении.
В МО РФ уточнили, что особое внимание уделяют индивидуальной подготовке и совершенствованию навыков применения вооружения, а также технических и специальных средств связи и радиоразведки.
Также мобилизованные и добровольцы проходят занятия по инженерной и медицинской подготовке и элементам рукопашного боя.
Занятия проводятся и в учебных классах. Так, мобилизованным преподали теорию методики и приемов армейской тактической стрельбы - это отразится на практической подготовке.
Ранее публиковались кадры ведения мобилизованными артиллерийского огня из самоходок «Гиацинт» на Сахалине.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов