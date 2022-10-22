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На Украине призвали Запад предоставить Киеву средства противодействия БПЛА

Виктория Ивашечкина
13:38 22.10.2022
В числе других срочно необходимых Киеву товаров, помимо оружия, Денис Шмыгаль назвал генераторы, отопители и оборудование для водоснабжения.
На Украине призвали Запад предоставить Киеву средства противодействия БПЛА
© Фото: Aleksandr Gusev, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев ожидает от Запада предоставления систем ПВО и средств противодействия беспилотникам. Он также напомнил, что ранее украинская сторона получила первую систему IRIS-T («Ирис-Т»).

«Мы нуждаемся, в первую очередь, в средствах ПВО. С нетерпением ожидаем следующей партии поставок боеприпасов и, конечно, очередной системы», - подчеркнул он интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Шмыгаль выразил надежду на то, что она поступит уже в ноябре. Германская сторона заявляла, что поставки еще трех IRIS-T будут только в 2023 году. Также премьер заявил, что Россия задействует дроны-камикадзе, «которые сложно сбивать».

«В этой связи мы просим наших партнеров о специальных средствах противодействия беспилотникам», - сказал он.

В числе других срочно необходимых Киеву товаров, помимо оружия, он назвал генераторы, отопители и оборудование для водоснабжения.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Украине в 2023 году на €1,5 млрд больше, чем предусмотрено бюджетом.

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