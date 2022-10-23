Росгидрометцентр начал делать прогнозы погоды для новых регионов РФ

По словам Романа Вильфанда, сейчас ведется работа по увеличению их точности.

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В Росгидрометцентре начали составлять прогнозы погоды для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил научный руководитель организации Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что сейчас ведется работа по увеличению их точности.

«Идет формирование баз данных и, конечно, прогнозы»,- рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Прогнозы выпускает северокавказское управление гидрометслужбы. Сейчас форсируется база, чтобы «эти прогнозы были надежными».

Напомним, торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».