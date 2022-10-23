Мантуров заявил, что Россия может продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.
«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», - уточнил Мантуров, передает РИА Новости.
По его словам, продление срока эксплуатации будет реализовано по результатам прохождения процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран - участниц проекта МКС.
Кроме этого, по словам Мантурова, ракетно-космическая корпорация «Энергия» подтвердила, что неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению работы МКС после 2024 года, нет.
Накануне Денис Мантуров побывал на космодроме «Восточный». Вместе с главой Роскосмоса Юрием Борисовым они осмотрели объекты стартовых космических ракетных комплексов «Ангара» и «Союз-2».