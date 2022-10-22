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Мантуров и Борисов осмотрели объекты стартовых ракетных комплексов «Ангара» и «Союз-2» на «Восточном»

Ян Брацкий
20:04 22.10.2022
Этой ночью ракета-носитель «Союз-2» выведен на околоземную орбиту три спутника связи «Гонец-М» и «Скиф-Д» - первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сегодня побывал на космодроме «Восточный». Вместе с главой Роскосмоса Юрием Борисовым они осмотрели объекты стартовых космических ракетных комплексов «Ангара» и «Союз-2».

Последний этой ночью отправит на орбиту три спутника связи «Гонец-М» и «Скиф-Д» - первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера». Его задача - обеспечение скоростным интернетом малодоступных и удаленных районов страны, а также судов, передвигающихся по Северному морскому пути.

Ранее стало известно, что российскую ракету-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» - «Скиф-Д» вывезли на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Напомним, неделю назад с космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М». Она несла ангольский телекоммуникационный космический аппарат Angosat-2.

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