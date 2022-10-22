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Плечом к плечу: как в зоне СВО проходят занятия мобилизованных из Ростовской области

Роман Закурдаев
22:05 22.10.2022
На полигонах мобилизованные военнослужащие проходят тактико-специальную, огневую и медицинскую подготовку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мобилизованные из Ростовской области прибыли в зону спецоперации, чтобы продолжить обучение в составе своих боевых подразделений. В отличие от тренировок на полигоне, здесь ими руководят не инструкторы, а действующие командиры. Проводят тактико-специальную, огневую и медицинскую подготовку.

«На полигоне я научился достаточно многому, я даже за срок службы в армии столько не узнал, как здесь. Переквалифицировался, служил в химразведке, а сейчас я старший стрелок, штурмовая группа», - признался мобилизованный с позывным «Медведь».

В тыловом районе спецоперации тренируются и мобилизованные танкисты, которым предстоит прикрывать штурмовые отряды мотострелков Центрального военного округа. 

Экипажи упражняются в вождении гусеничной техники на дистанции более 10 километров и осваивают штатное вооружение. Кроме того, все мобилизованные отрабатывают стрельбу из автоматов Калашникова. А в Амурской области резервисты учатся управлять беспилотниками. Занятия проходят как в полях, так и в условиях городской застройки. Вырабатывают навыки, необходимые для ведения воздушной разведки, ориентирования на местности, распознавания замаскированных объектов.

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