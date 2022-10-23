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Sunday Times: Трасс организует две вечеринки в честь отставки

Максим Крюков
07:10 23.10.2022
Как отмечает издание, подобным образом поступил и Борис Джонсон после того, как заявил о своем уходе с должности.
Sunday Times: Трасс организует две вечеринки в честь отставки
© Фото: Tejas Sandhu, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьера 44 дня, в субботу, 22 октября, устроила вечеринку в загородной резиденции Чекерс под Лондоном по случаю своей отставки. Британская газета The Sunday Times пишет, что на мероприятии Трасс поблагодарила министров правительства, которое она возглавляла.

Также сообщается, что в воскресенье состоится другая вечеринка для ближайших соратников бывшего премьер-министра и их партнеров. Как отмечает издание, подобным образом поступил и Борис Джонсон после того, как заявил о своем уходе с должности.

Ранее политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» рассказал, что быстрый уход премьер-министра Лиз Трасс со своего поста «не обязательно является ее окончательным уходом». По его мнению, назначение Трасс с точки зрения ее партии - сконцентрировать ненависть и уйти. Как отметил политолог, на ее место «придет кто-нибудь еще, который будет делать то же самое». Колташов уверен, что Трасс была расходным материалом Консервативной партии.

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