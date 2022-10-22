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«Расходный материал»: политолог оценил уход Трасс с поста премьера

Виктория Ивашечкина
10:00 22.10.2022
По мнению эксперта, политик попыталась цепляться за власть, как ее предшественники, но в конечном итоге предпочла покинуть пост в короткие сроки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Martyn Wheatley, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» рассказал, что быстрый уход премьер-министра Лиз Трасс со своего поста «не обязательно является ее окончательным уходом».

«Трасс поняла, что лучше уйти раньше, чем уйти навсегда. Она, в отличие от Бориса Джонсона, поцеплялась немножко за власть, а дальше предпочла уйти. Тереза Мэй тоже цеплялась, и цеплялась подольше. Лиз Трасс не стала так делать, и это по-своему говорит о том, что она не настолько глупа, как считает британская пресса и британское общество», - отметил эксперт.

По мнению Колташова, назначение Трасс с точки зрения ее партии - сконцентрировать ненависть и уйти. Как отметил политолог, на ее место «придет кто-нибудь еще, который будет делать то же самое». Колташов уверен, что Трасс была расходным материалом Консервативной партии.

«Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс - никто из них принципиально политику Лондона не изменил. Особенно, политику в отношении России. Это была и осталась проамериканская политика», - заключил эксперт.

В четверг, 20 октября, политик подала в отставку. Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. При этом Трасс будет занимать должность главы правительства до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. По ее словам, выборы состоятся уже на следующей неделе. 

Ранее британские СМИ запустили онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фото Трасс и салат-латук. Букмекеры в шутку предлагали делать ставки, «следя за их гонкой». После комментариев политика под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

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