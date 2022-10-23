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Украина обстреляла Сватово из РСЗО HIMARS

Сергей Лебедев
02:07 23.10.2022
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Украина обстреляла Сватово из РСЗО HIMARS
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В ночь на воскресенье ВСУ  выпустили ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.30 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», - говорится в сообщении СЦКК ЛНР в Telegram.

В данный момент информация о пострадавших уточняется. Кроме того, пока не сообщается и о повреждениях.

Напомним, недавно в Луганской Народной Республике сообщили об уничтожении иностранных наемников при попытке прорыва под Сватово и Кременной. Украинские боевики понесли «катастрофические потери» в живой силе и военной технике.

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