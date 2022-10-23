Трамп намекнул на возможное участие в выборах президента в 2024 году

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Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед сторонниками в американском штате Техас намекнул на готовность принять участие в президентских выборах в США в 2024 году.

«Я дважды выдвигался. Я победил дважды. Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году», - заявил Трамп, трансляция его выступления проводилась телеканалом Newsmax.

Во время своего выступления политик вновь подчеркнул, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.

Еще в сентябре Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что лишь 33% американцев готовы проголосовать на предстоящих в 2024 году президентских выборах за действующего главу государства Джо Байдена. При этом в январе этот показатель был на три процента выше. Согласно результатам исследования, 54% опрошенных американцев предпочли бы отдать свой голос «за кого-то другого».