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Группа «Зверобой» выступила перед мобилизованными во Владимирской области

06:29 23.10.2022
До начала концертной программы с участниками мероприятия провели беседу ветераны, участники войн и вооруженных конфликтов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артисты рок-группы «Зверобой» выступили перед мобилизованными военнослужащими в Коврове.

Перед началом концертной программы с участниками мероприятия провели беседу ветераны, участники войн и вооруженных конфликтов. Артисты также в неформальной обстановке пообщались с мобилизованными военнослужащими, сделали общие фотографии на память.

«Считаем важным для себя поддерживать ребят. Мы неоднократно ездили и продолжаем ездить с концертами в Донбасс, поддерживаем людей с 2015 года. Не прекратили это делать и с начала спецоперации. Мы понимаем, что они чувствуют. Хотим с ними поделиться своими песнями», - рассказал музыкант группы Александр Носков.

Такие культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях и учреждениях культуры для поддержания морального духа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

В настоящее время во Владимирской области с мобилизованными военнослужащими продолжаются занятия по основным предметам боевой подготовки.

Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что народный артист России Владимир Машков выступил в подмосковном парке «Патриот» перед призванными в рамках частичной мобилизации в рамках акции «Мы вместе с нашей армией!».

В ходе мероприятия мобилизованным раздали послания, которые подготовили школьники, студенты, юнармейцы и курсанты центров «Авангард» со всей России в рамках всероссийской акции «Письмо солдату».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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