Народный артист РФ Владимир Машков выступил перед мобилизованными в парке «Патриот»

С начала частичной мобилизации в рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» прошло более 280 мероприятий в поддержку военнослужащих в воинских частях в 29 субъектах РФ.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Народный артист России Владимир Машков выступил в субботу в подмосковном парке «Патриот» перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, в рамках акции «Мы вместе с нашей армией!».

Вместе с Машковым приехали актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов, а также артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ВКС).

«Мы все проходили много разных испытаний в жизни, каждый из нас. Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают, или не все - это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину. Защищать смыслы нашей великой веры», - подчеркнул Машков.

В ходе мероприятия мобилизованным раздали послания, которые подготовили школьники, студенты, юнармейцы и курсанты центров «Авангард» со всей России в рамках всероссийской акции «Письмо солдату». Всего в разных регионах России с 17 по 23 октября состоится выступление более боле 85 агитационно-пропагандистских и концертных бригад.

С начала частичной мобилизации в рамках акции прошло более 280 мероприятий в поддержку мобилизованных военнослужащих в воинских частях в 29 субъектах РФ. В акции приняли участие 56 военных и гражданских учреждений культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов