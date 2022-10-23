Ведущий Fox News придумал необычное прозвище для президента Байдена

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Американский лидер Джо Байден в случае участия в предстоящих президентских выборах будет вести свою предвыборную программу как «король хаоса». Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино. Журналист раскритиковал руководителя страны за многочисленные кризисы.

«Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?. Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%», - задался вопросом Дэн Бонджино о том, какие лозунги будет использовать Джо Байден в ходе предвыборной кампании.

Кроме того, ведущий обратил внимание, что за время президентства Джо Байдена в Соединенных Штатах упали показатели образования. Также сейчас в стране отмечается рекордное количество смертей от передозировки наркотиками.

«У вас разразился глобальный кризис, Великобритания в суматохе. Джо Байден — король хаоса», - резюмировал Дэн Бонджино.

Напомним, накануне американский лидер заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году, хотя еще не принял формального решения по этому вопросу. Время на то, чтобы оформить это намерение, еще есть, уточнил Джо Байден.