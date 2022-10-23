В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ведущий Fox News придумал необычное прозвище для президента Байдена

Сергей Лебедев
05:21 23.10.2022
Дэн Бонджино назвал американского лидера «королем хаоса» из-за многочисленных кризисов.
Ведущий Fox News придумал необычное прозвище для президента Байдена
© Фото: Cliff Owen - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Американский лидер Джо Байден в случае участия в предстоящих президентских выборах будет вести свою предвыборную программу как «король хаоса». Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино. Журналист раскритиковал руководителя страны за многочисленные кризисы.

«Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?. Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%», - задался вопросом Дэн Бонджино о том, какие лозунги будет использовать Джо Байден в ходе предвыборной кампании.

Кроме того, ведущий обратил внимание, что за время президентства Джо Байдена в Соединенных Штатах упали показатели образования. Также сейчас в стране отмечается рекордное количество смертей от передозировки наркотиками.

«У вас разразился глобальный кризис, Великобритания в суматохе. Джо Байден — король хаоса», - резюмировал Дэн Бонджино.

Напомним, накануне американский лидер заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году, хотя еще не принял формального решения по этому вопросу. Время на то, чтобы оформить это намерение, еще есть, уточнил Джо Байден.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:36 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» вывела на орбиту первый спутник группировки «Сфера»
20:34 Спорт
FIS продлила отстранение россиян от международных соревнований на сезон-2022/23
19:33 В стране и мире
Видео
Китайское предупреждение или рука помощи: что стоит за инцидентом с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао
18:30 В стране и мире
Огненный шар: кадры ЧП на газовой ветке под Белгородом
16:28 В стране и мире
На Каховском водохранилище начали сбрасывать воду
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.