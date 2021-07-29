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Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство

Светлана Иванова
10:53 29.07.2021
Благодаря наличию особых соединений в составе растения, его можно применять при изготовлении препарата от псориаза.
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
© Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look, Globallookpress
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Борщевик Сосновского, который свободно разрастается на территории России, вредя сельскому хозяйству, людям и животным, вызывая кожные ожоги и аллергию, можно использовать при производстве лекарства от псориаза.

Эфирные масла, которыми богаты листья и плоды растения, не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием. Вытяжку из опасного сорняка, которая эффективна при лечении кожных болезней, сделали молодые студенты Алтайского госуниверситета. Об этом сообщает «Российская газета».

«Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, два вида из которых могут способствовать купированию кожных заболеваний», - рассказали ученые.

Разработкой уже заинтересовались в московском Псориаз-центре. В случае начала изготовления препарата из борщевика, получится решить сразу две задачи: получать фармакологически активные субстанции для лечения псориаза и ликвидировать неконтролируемые заросли сорняка, отметили исследователи.

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