ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Новоайдару в ЛНР

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Учения США с применением РСЗО M142 HIMARS в Юте. Архивное фото

Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из американских РСЗО HIMARS по Новоайдару в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 2.50 по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и пострадавших сейчас уточняется.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными из HIMARS городов Сватово и Золотое. По данным СЦКК, было выпущено по одной ракете, информации о пострадавших и повреждениях пока нет.