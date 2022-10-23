Украинские власти заявили, что без денег от ЕС украинцы останутся без пенсий и зарплат

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, любая задержка может обернуться «ужасными последствиями».

«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — приводит слова чиновника Frankfurter Allgemeine Sunday.

Денис Шмыгаль уверяет, что большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд. Также, по его словам, Украина сильно нуждается в боеприпасах, ракетах и дронах-камикадзе.

Напомним, ранее стало известно, что власти призвали киевлян готовиться к зиме без тепла и света. Украинские чиновники рассчитывают на мобильные котельные, которые будут использовать для обогрева.