Омбудсмен ЛНР: ВСУ часто убивают раненых военнопленных

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины часто убивают раненых военнопленных, чтобы «не возиться» с медпомощью и транспортировкой. Об этом заявила советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока после общения с двумя освобожденными бойцами Народной милиции.

«Превалируют случаи, когда человека (раненого. — Прим.ред.) просто убивают», — цитирует ее РИА Новости.

Омбудсмен пояснила, что это делается, чтобы «не возиться», не оказывать медицинскую помощь и чтобы не было проблем с транспортировкой. По словам омбудсмена, Украина занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в целом людей».

Россия и Украина ранее произвели обмен пленными в формате «110 на 110», в их числе были 12 военнослужащих из Донецкой народной республики (ДНР) и двое — из ЛНР.