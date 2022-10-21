«Слезы радости»: Пушилин опубликовал фото вернувшихся домой из плена военных ДНР

© Фото: pushilindenis, Telegram

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о вернувшихся домой военнослужащих республики, которые ранее были освобождены из украинского плена. По словам Пушилина, сегодня бойцы встретились со своими семьями.

«Слезы радости, объятия с родными, волнительные рассказы о том, как пережили эти страшные дни, недели, месяцы», - рассказал глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас необходимо заняться поддержкой вернувшихся военнослужащих, их семей и восстановлением необходимых документов.