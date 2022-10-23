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Ракета «Союз» вывела на орбиту первый спутник группировки «Сфера»

Сергей Лебедев
03:36 23.10.2022
Аппараты были запущены с космодрома Восточный.
© Видео: roscosmos, VK © Фото: Роскосмос
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В воскресенье ночью три космических аппарата «Гонец-М» и первый спутник федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» были выведены на свои орбиты. Их доставил разгонный блок «Фрегат», заявили в Роскосмосе.

«Аппараты были запущены с космодрома Восточный 22 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1б». Всё штатно», - говорится в сообщении госкорпорации.

Низкоорбитальные аппараты «Гонец-М» предназначены для передачи предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.  А спутник «Скиф-Д» нужен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

Ранее российский вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в рамках реализации проекта «Сфера» планируют создать спутниковую группировку более чем из 600 аппаратов. В этом году на проект выделено 14 миллиардов рублей.

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