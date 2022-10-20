Шольц заявил, что Германия больше не зависима от российского газа

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Германия преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится к тому, чтобы сократить потребление голубого топлива на 20%. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в настоящий момент страна сумела на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%, что, по мнению Шольца, является «сильным сигналом европейской солидарности» и ФРГ, которая находилась в сильной зависимости от поставок природного газа из России.

«Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», - сказал он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

Кроме того, канцлер выразил благодарность жителям Германии за вклад в экономию энергии, отметив, что страна намерена сократить потребление газа на 20%.

Ранее Минздрав ФРГ спрогнозировал закрытие больниц из-за роста цен на газ и другие энергоносители. Глава немецкого Минздрава сообщил о запланированных переговорах с министром финансов Кристианом Линдером о поддержке больниц ФРГ. По словам Лаутербаха, это может быть адресная поддержка для компенсации затрат на оплату счетов за электроэнергию.