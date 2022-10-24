Огонь из гаубиц: кадры работы артиллеристов ВДВ на полях спецоперации

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Минобороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. Российские комплексы БпЛА оперативно обнаружили колонну бронетехники ВСУ, совершающую марш.

Военнослужащие ВДВ боевой стрельбой из гаубичных орудий нанесли огневое поражение противнику, уничтожив около 10 танков и других бронированных машин ВСУ. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

«Мы поддерживаем огнем артиллерии парашютно-десантные подразделения, которые занимают оборонительные позиции, выполняем задачи по уничтожению противника, живой силы, танков, бронетанковой техники», - указал начальник штаба соединения ВДВ Александр.

По его словам, в ходе выполнения боевой задачи десантники удерживали район обороны, пока артиллерия успешно вела огонь, уничтожив до пяти танков ВСУ и до 50 человек живой силы неприятеля.

«Противник шел в колоннах. Первые танки были уничтожены, соответственно, наступление противника было остановлено», - добавил военнослужащий.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы подразделений связи Воздушно-десантных войск в зоне СВО. На них была запечатлена деятельность военнослужащих, которым удалось организовать устойчивую и защищенную систему связи пунктов управления с использованием современных средств связи.