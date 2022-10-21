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Круглосуточно на связи со спутником: как связисты ВДВ обеспечивают связь в зоне СВО

06:15 21.10.2022
Военнослужащие смогли организовать устойчивую и защищенную систему связи пунктов управления с использованием современных устройств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы подразделений связи Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной операции. Военнослужащие смогли организовать устойчивую и защищенную систему связи пунктов управления с использованием современных средств связи.

После марша в указанный район специалисты развернули полевые пункты управления и узлы связи. Также они организовали единую сеть спутниковой связи, действующую в отрыве от основных сил, наладили взаимодействие и обеспечили устойчивую связь между подразделениями.

Боевые задачи ежедневно выполняются в условиях повышенной помеховой обстановки. В работе применяются современные средства связи в различных диапазонах частот.

«Мобильный комплект спутниковой связи предназначен для обеспечения связи телефонной, видео, для передачи данных, электронных писем. Связью мы обеспечиваем для управления дивизии с вышестоящим командованием», - рассказал механик станции спутниковой связи Андрей.

Ранее «Звезда» показывала, как работают связисты Центрального военного округа в ходе спецоперации. Они сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта, обеспечивая управление продвижением, корректировку огня и передачу развединформации по закрытым каналам связи.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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