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Зрителям британского телешоу предложили решить, сжигать ли картину Гитлера

Елизавета Потейчук
06:19 14.10.2022
В программе «Джимми Карр уничтожает искусство» зрителям предстоит решить, уничтожать картину с помощью огнемета или нет.
Зрителям британского телешоу предложили решить, сжигать ли картину Гитлера
© Фото: IMAGO McPHOTOI. Schulz Globallookpress
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Британский телеканал Channel 4 купил картину, написанную Адольфом Гитлером, для съемок шоу, в рамках которого зрители должны решить ее дальнейшую судьбу. Речь идет о телепрограмме «Джимми Карр уничтожает искусство».

Шоу ставит вопрос о том, возможно ли воспринимать искусство того или иного художника отдельно от его биографии. Для последнего сезона теледебатов также были специально закуплены картины нескольких «проблемных» художников, в числе которых произведения Пабло Пикассо, Рольфа Харриса, осужденного за педофилию, а также сексуального насильника Эрика Гилла.

«У каждого произведения искусства есть защитники… Найдется кто-то, кто будет отстаивать не Гитлера, а то, что его моральный облик не должен решать, является ли картина произведением искусства или нет», - отметил программный директор канала Ян Кац в беседе с The Guardian.

В ходе съемок программы зрителям предстоит решить, стоит сжигать картину с помощью огнемета или нет. Однако, по словам самого Каца, даже если большинство проголосует за то, чтобы произведение Гитлера было сохранено, картина в зале заседаний телеканала висеть не будет, ее «надлежащим образом» уничтожат.

Напомним, в июле в Шотландии с помощью рентгена удалось обнаружить ранее неизвестный автопортрет нидерландского художника Винсента Ван Гога. 

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