Синоптик предупредила москвичей о температурных качелях на следующей неделе

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Столичный региона пока остается в зоне теплого атмосферного фронта и это повлияет на погоду в Москве в понедельник. С таким прогнозом выступила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Очень теплая ночная температура +5…+7 °С. Учитывая, что сегодня днем у нас +6…+8 °С, температура практически не будет меняться. И эта же температура - +6…+8 °С будет максимальной температурой понедельника. Отмечаться она будет в первой половине дня, а дальше уже будет проходить холодный атмосферный фронт, а ближе к вечеру температура начнет интенсивно понижаться», - рассказала Котилевская в беседе с RT.

Но уже во вторник и среду столичный регион окажется во власти холодных воздушных масс.

«Резко возрастет вероятность заморозков в ночные часы, потому что будут отмечаться ночные прояснения. Во вторник облаков будет мало, максимальная температура составит +4…+6 °С. В среду также велика вероятность заморозков. Днем начнутся небольшие дожди. Они станут предвестниками теплого фронта, который придет к нам во второй половине недели. То есть погода сейчас довольно неустойчивая», - заключила метеоролог.

Ранее стало известно, что в Росгидрометцентре начали составлять прогнозы погоды для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил научный руководитель организации Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что сейчас ведется работа по увеличению их точности. Прогнозы выпускает северокавказское управление гидрометслужбы. Сейчас формируется база, чтобы «эти прогнозы были надежными».