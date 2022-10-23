«Нога на месте»: оперировавший военкора Пегова врач рассказал о его состоянии

Сам Семен Пегов после операции сообщил, что с ним «все хорошо».

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Оперировавший военкора Семена Пегова врач сообщил, что его состояние не вызывает опасений.

«Ранение в ногу, нога на месте, пальцы нормально», - цитирует РИА Новости слова медика.

Кроме того, сам Пегов после операции сообщил, что с ним «все хорошо». Он поблагодарил донецких медиков за оперативно оказанную помощь.

О том, что военкор получил ранение в ногу стало известно ранее. Незадолго до этого он опубликовал совместное фото с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Пегова экстренно доставили в Республиканский травматологический центр Донецка, где он был прооперирован. По одной из версий, военкор мог наступить на противопехотную мину «лепесток».