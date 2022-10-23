Как сообщили медицинские работники, у военкора Семена Пегова ранение в ногу, ему оказывается вся необходимая помощь.

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Военкор Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Об этом сообщили медики центра.

Ранее стало известно, что Пегов получил ранение под Донецком. Незадолго до этого он опубликовал в Telegram-канале совместное фото с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

В настоящий момент подробности происшествия выясняются. Семену Пегову оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как позже сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Родин, военкор Семен Пегов мог подорваться на украинской противопехотной мине «лепесток».