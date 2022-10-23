Пушилин не был рядом с Пеговым в момент ранения

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Родина, военкор мог подорваться на противопехотной мине «лепесток».

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин не был рядом с военкором Семеном Пеговым в момент его ранения. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь политика Виктория Талакина. В тот момент, уточнила она, военкор Пегов уже выехал из района Майорска.

Ранее стало известно о ранении Пегова под Донецком. Его оперативно госпитализировали в травматологический центр с ранением в ногу.

Как позже отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Родин, военкор Семен Пегов мог подорваться на противопехотной мине «лепесток». Подробностей о состоянии здоровья Пегова не поступало.