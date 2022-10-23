Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совбеза ООН по Украине

© Фото: Manuel Elias UN Photo XinHua globallookpress

Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. В участии странам отказал председательствующий в СБ Габон.

По данным РИА Новости, Литва и Румыния не допущены к заседанию по просьбе России. Как отметил постпред РФ при организации Василий Небензя, в заседании собирались принять участие слишком много европейских государств, тогда как их единая позиция хорошо известна.

В заседании СБ в итоге приняли участие представители стран-членов, а также Украины, Германии, Греции, Польши и Словакии.

Ранее комиссия Совета по правам человека ООН раскрыла факты издевательств бойцов Вооруженных сил Украины над российскими военными. В организации квалифицировали эти факты как военные преступления.