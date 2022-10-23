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В условиях военного положения: как Донецк пытается оставаться мирным городом

Роман Закурдаев
17:50 23.10.2022
Город в таком режиме фактически живет все последние годы.
В условиях военного положения: как Донецк пытается оставаться мирным городом
© Фото: ТРК «Звезда»
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Ни дня без обстрела жилых кварталов. В Донецке и его ближайших окрестностях военное положении действует все последние 8,5 лет. И указ президента о его введении на территории ДНР – это лишь приведение всех нормативных и законодательных актов Республики в соответствии с законами России. Местные власти пояснили – это не отразится на жизни дончан.

Донецк в таком режиме фактически живет все последние годы. При въезде в город – усиленные блокпосты и досмотр транспорта, комендантский час, паспортный контроль и запрет на массовые мероприятия – этим там никого не удивить.

О том, какая обстановка в настоящий момент в Донецке и как город пытается оставаться мирным, несмотря на ежедневный террор со стороны Украины, в репортаже Романа Закурдаева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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