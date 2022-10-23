Губернатор Кобзев показал вблизи место крушения самолета в Иркутске

По последним данным, пилоты воздушного судна погибли. Из местных жителей никто не пострадал.

© Видео: kobzevii, Telegram © Фото: kobzevii, Telegram

Губернатор Игорь Кобзев показал вблизи место крушения самолета в Иркутске.

«Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате произошедшего оба пилота погибли. Пострадавших, по словам Кобзева, нет.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение, когда выполнял испытательный полет, боекомплекта на борту не было.