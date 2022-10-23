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В Днепропетровской области ВС РФ уничтожили нефтехранилище с дизелем для военной техники ВСУ

15:14 23.10.2022
Как утверждается, объект находился в районе населенного пункта Алексеевка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Днепропетровской области ВС РФ уничтожили нефтехранилище с дизелем для украинской военной техники. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ», - сказал он.

Конашенков также добавил, что в районе населенного пункта Смела Черкасской области ВС РФ удалось уничтожить склад горючего, где находилось свыше 100 тысяч тонн авиатоплива для ВСУ.

Россия начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса 24 февраля. В Москве неоднократно подчеркивали, что целью СВО является освобождение ДНР и ЛНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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