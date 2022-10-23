ВС РФ нанесли удары по системам военного управления Украины
ВС РФ нанесли удары по системам военного управления Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», - сказал он.
Как отметил представитель военного ведомства, все назначенные объекты удалось поразить.
По последним данным, в общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 325 самолетов, 162 вертолета, 2 323 беспилотников, 383 ЗРК, 5 997 танков и других боевых бронемашин, 874 боевые машины РСЗО, 3 517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 720 единиц автоспецтехники.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.