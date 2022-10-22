Подавить живую силу ВСУ: кадры боевой работы САО 2С9 «Нона» в ходе спецоперации
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артподразделения Воздушно-десантных войск по живой силе, технике и пунктам управления украинских войск в ходе проведения специальной военной операции.
«Нона» имеет на вооружении 120-миллиметровое орудие, которое позволяет российским военнослужащим подавлять объекты Вооруженных сил Украины. Нанеся удар, самоходки быстро меняют позиции для выполнения новых боевых задач.
Разведку целей, корректировку огня и объективный контроль поражения вражеских целей орудиями обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ в ходе специальной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.