Подавить живую силу ВСУ: кадры боевой работы САО 2С9 «Нона» в ходе спецоперации

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ в ходе специальной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

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