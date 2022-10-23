Власти подтвердили падение самолета на двухэтажный дом в Иркутске
Данные о пострадавших пока не поступали, сообщил губернатор региона.
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Самолет упал, предварительно, на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее об авиационном происшествии сообщали СМИ и очевидцы в социальных сетях.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ», - написал он.
Кобзев отметил, что уже выехал на место, где в настоящий момент уже находятся экстренные службы. Данные о пострадавших пока не поступали.