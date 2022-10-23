В стране и мире Власти подтвердили падение самолета на двухэтажный дом в Иркутске Анна Назайкина Данные о пострадавших пока не поступали, сообщил губернатор региона. © Видео: dtprus31, VK © Фото: inci38, VK Читайте нас на: Самолет упал, предварительно, на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее об авиационном происшествии сообщали СМИ и очевидцы в социальных сетях. «По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ», - написал он. Кобзев отметил, что уже выехал на место, где в настоящий момент уже находятся экстренные службы. Данные о пострадавших пока не поступали. Экспертное мнение и аналитика