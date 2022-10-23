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Бывший премьер-министр Италии передал символический колокольчик Мелони

Максим Крюков
13:40 23.10.2022
Этим колокольчиком глава правительства страны начинает заседание Совмина.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Италии в правительственном дворце Киджи бывший премьер-министр страны Марио Драги передал символический колокольчик, которым глава правительства начинает заседание Совмина, новому премьеру и лидеру одержавшей победу на парламентских выборах 25 сентября партии «Братья Италии» Джордже Мелони. Трансляцию торжественной церемонии вел телеканал Rai News 24.

По данным газеты Corriere della Sera, первой международной встречей Мелони в качестве главы итальянского правительства станут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который 23 октября прибудет в Рим для выступления на открытии международного религиозного форума «Воззвание к миру».

Накануне стало известно, что первая в истории Италии женщина премьер-министр и лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового главы правительства страны. Помимо нее, к присяге приводились 24 министра, из которых шесть женщин. В обновленный состав кабмина вошли представители партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», которые входят в правоцентристскую коалицию, одержавшую победу на парламентских выборах 25 сентября.

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