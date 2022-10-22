Новый премьер Италии Мелони и 24 министра приведены к присяге

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Первая в истории Италии женщина премьер-министр и лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового главы правительства страны. Телеканал Rai News 24 ведет трансляцию торжественной церемонии из президентского Квиринальского дворца.

Помимо Мелони, к присяге приводятся 24 министра, из которых шесть женщин. В обновленный состав кабмина вошли представители партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», которые входят в правоцентристскую коалицию, одержавшую победу на парламентских выборах 25 сентября.

Ранее был объявлен новый состав правительства Италии. Вице-премьерами страны стали лидер «Лиги» Маттео Сальвини и вице-президент «Вперед, Италия» Антонио Таяни, который ранее был председателем Европарламента. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получит пост министра иностранных дел.