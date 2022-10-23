112: в Иркутске на дом, предположительно, упал самолет

Судно упало в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом. О пострадавших и погибших пока ничего неизвестно.

© Видео: irkdtp, VK © Фото: irkdtp, VK

В Иркутске произошло крушение самолета. По предварительным данным, воздушное судно вылетело с авиазавода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом. О пострадавших и погибших пока ничего неизвестно. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне стало известно, что в американском городе Кин (штат Нью-Гэмпшир) самолет врезался в многоквартирный дом. Как сообщили местные власти, находившиеся на его борту люди погибли.