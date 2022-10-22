В американском городе Кин самолет врезался в многоквартирный дом

По данным местных властей, в результате инцидента произошел пожар. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники пожарной службы.

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Самолет врезался в многоквартирный дом в американском городе Кин (штат Нью-Гэмпшир). Как сообщили местные власти, находившиеся на его борту люди погибли.

«Самолет врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин. Пострадавших [среди жителей] многоквартирного дома нет. К сожалению, те, кто был в самолете, погибли», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте правительства города Кин в Facebook*.

Летательный аппарат был одномоторным, сообщает американская телекомпания CBS, ссылаясь на Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов (FAA). Сколько человек находились на борту самолета, пока неизвестно. По данным местных властей, в результате инцидента произошел пожар. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники пожарной службы.

Ранее стало известно, что на авиабазе Хилл в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. Отмечается, что пилот катапультировался. О причинах крушения истребителя не сообщалось.

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