Саркози заявил, что Европа «танцует на краю вулкана» из-за действий ЕК

Политик считает, что европейская линия относительно конфликта на Украине слишком зависима от «раздраженности». Поэтому страны ЕС, по его словам, «танцуют на краю вулкана».

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Еврокомиссия принимает решения за пределами своей компетенции в подходе к конфликту на Украине, считает бывший французский лидер Николя Саркози. Свое мнение он выразил в беседе с еженедельником Le Journal du Dimanche.

«Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики...Единственное, что сейчас европейцы слышат, - это все новые миллиарды на закупки оружия. Все больше оружия - все больше смертей», - заявил Саркози.

Политик считает, что европейская линия относительно конфликта на Украине слишком зависима от «раздраженности». Поэтому страны ЕС, по его словам, «танцуют на краю вулкана».

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо обеспечивать Киев «любым» оружием, которое ему потребуется. Она отмечала, что в случае, если на Украине попросят танки, Европа должна будет отнестись к этому серьезно и поставить их.