Мэр Донецка сообщил об обстреле школы со стороны ВСУ

По его словам, также повреждено здание Межшкольного учебно-производственного комбината.

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Украинские войска обстреляли школу в Кировском районе Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня в 09:20 при обстреле Кировского района зафиксирован прилет во внутренний двор школы №76 по ул. Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трех этажей стоящего напротив здания Межшкольного учебно-производственного комбината», - написал он в своем Telegram-канале.

Также градоначальник сообщил, что под огнем ВСУ находятся Кировский и Куйбышевский районы города, по ним выпущено шесть снарядов «натовского» калибра 155-мм.

Сегодня утром стало известно, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).