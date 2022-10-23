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Расходы на энергопотребление во Франции заставляют предпринимателей обращаться к аудитам

Максим Крюков
11:09 23.10.2022
Со слов экспертов, бизнесмены признаются, что вынуждены будут закрыться в случае, если не будут приняты срочные меры по снижению расходов на энергоресурсы.
Расходы на энергопотребление во Франции заставляют предпринимателей обращаться к аудитам
© Фото: Daniel Karmann, dpa, GlobalLookPress
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Многие предприятия во Франции стали нанимать специалистов для проведения аудита энергопотребления и поиска решений по его снижению, чтобы продолжить деятельность в условиях энергетического кризиса. Об этом сообщает телеканал France 3.

Со слов экспертов, бизнесмены признаются, что вынуждены будут закрыться в случае, если не будут приняты срочные меры, необходимые для снижения расходов на энергоресурсы.

«Некоторые наши клиенты говорят нам: "Мне срочно необходимо сократить потребление энергии, в противном случае я вынужден буду закрыться, поскольку платить по счетам я не смогу". Мы думаем, что в скором времени нам придется увеличить штат втрое, довести его до 30 человек, примерно, чтобы отвечать потребностям рынка», - приводит слова директора компании Senergy’t Себастьена Лекуантра RT.

Аудитор энергопотребления компании Thermo Lease Жан-Мари Дельсо констатировал, что в настоящее время существует множество утечек, которые не учитываются, и это затрагивает всю систему, и в конечном итоге оказывает влияние на энергопотребление.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры 27 стран ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. По его словам, главы европейских государств договорились совместно работать над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий.

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