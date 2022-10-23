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Press TV: ЕС окажется под усиленным давлением США при попытках изолировать РФ

Виктория Ивашечкина
11:29 23.10.2022
Как считают эксперты, санкции против России привели к тому, что стоимость энергоносителей достигла неконтролируемого уровня.
Press TV: ЕС окажется под усиленным давлением США при попытках изолировать РФ
© Фото: Zhang Cheng, Xinhua, GlobalLookPress
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Пока Евросоюз пытается изолировать Россию и Китай, он оказывается под нарастающим влиянием США. Об этом сообщает Press TV. По мнению экспертов, зависимость от Вашингтона в военной и энергетической сферах не позволяет Брюсселю проводить независимую внешнюю политику. 

Европейские политики на саммите в Брюсселе выразили мнение о том, что Китай становится «слишком напористым» на международной арене. Эту же фразу Европа годами использует по отношению к России.

США, как считают эксперты, будут обладать еще большим влиянием на Евросоюз, поскольку блок пытается изолировать Москву и Пекин. Предположительно, именно таким был план Вашингтона с самого начала.

«Мы, Европа, полностью зависим от Соединенных Штатов как в энергетической, так и в военной сферах. Эта зависимость не позволяет проводить независимую международную политику», - отметила консультант по делам ЕС Анна Ванденски.

По словам экспертов, санкции против России привели к тому, что стоимость энергоносителей достигла неконтролируемого уровня, цитирует RT комментарий иностранного издания.

На днях глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что Таллин предложил Евросоюзу новый пакет антироссийских санкций. При этом глава кабмина Эстонии признавалась ранее, что вводить санкции против Москвы становится все труднее. Она объяснила, что остается все меньше элементов, к которым можно применить экономические рестрикции.

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