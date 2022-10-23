Time: Москва хорошо знает построенные в СССР объекты украинской энергосистемы

После начала боевых действий данные объекты стали уязвимы для ударов со стороны ВС РФ, ведь ключевые цели хорошо известны Кремлю.

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Россия хорошо знает уязвимые места в энергетической инфраструктуре Украины, так как объекты энергетики Незалежной были построены еще в СССР. Об этом пишет американский журнал Time.

Как отметил автор материала, советские централизованные системы до сих пор обеспечивают дешевым отоплением города в бывших республиках Советского Союза, даже несмотря на существующие проблемы с инвестированием. Однако после начала боевых действий данные объекты стали уязвимы для ударов со стороны ВС РФ, ведь ключевые цели хорошо известны Кремлю.

«За последнюю неделю россияне предприняли самые интенсивные с весны атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, уничтожив 30% электростанций страны и вызвав "массовые отключения электроэнергии по всей стране", по словам президента Владимира Зеленского», - говорится в статье.

Ранее украинские власти призвали киевлян готовиться к зиме без тепла и света. По словам зампредседателя городской администрации Петра Пантелеева, есть вероятность веерных отключений отопления на несколько дней или недель.