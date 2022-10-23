В Подмосковье погрузчик с тележками придавил двух работников склада

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На складе интернет-магазина в Московской области произошло происшествие, в результате которого погрузчик с тележками сбил двух человек. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как водитель погрузчика резко поворачивает и сбивает сотрудников склада, которые не обращали внимания на него внимания. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в подмосковном городе Ногинск, на 58-м километре Горьковского шоссе загорелся склад на территории «Ногинск-Технопарк». На опубликованных очевидцами кадрах виден столб дыма от полыхающего здания. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.