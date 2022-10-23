Армия Экипажи российских Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне проведения специальной операции. Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции украинских войск и бронированная техника. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов. Авиационную технику подготовили к повторному боевому вылету. Ранее «Звезда» показывала кадры боевых вылетов экипажей Су-30СМ в зоне специальной операции. Они отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при ударах по военным объектам и технике ВСУ. Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика