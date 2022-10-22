Во всеоружии: кадры боевых вылетов экипажей Су-30СМ в зоне СВО

Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ в ходе специальной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители обнаружили и уничтожили украинский самолет.

Ранее «Звезда» показывала кадры боевых вылетов сверхманевренных Су-35С в ходе специальной операции. Экипажи уничтожают военные цели противника: как воздушные, так и наземные.

Су-35С может подниматься вверх со скоростью почти 300 метров в секунду на максимальную высоту в 20 километров. На форсаже его двигатели разгоняют самолет до двух с половиной тысяч километров в час.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов