Рискуя жизнью каждую минуту: как работают связисты ЦВО в ходе спецоперации

Сегодня бойцы отмечают профессиональный праздник - День военного связиста.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы специалистов войск связи Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации. Связисты сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта, обеспечивая управление продвижением, корректировку огня и передачу развединформации по закрытым каналам связи.

Современное оборудование и накопленный опыт позволяют в считанные минуты обеспечить все подразделения радиорелейной, тропосферной, спутниковой, а также проводной связью на всех участках фронта в любых погодных условиях.

В ходе специальной операции связисты, рискуя жизнью, несут круглосуточное дежурство на узлах связи, пунктах управления и командных пунктах. Они организуют взаимодействие различных подразделений и авиации.

В подразделениях войск связи служат и представительницы слабого пола. Так, в спецоперации в должности командира роты принимает участие девушка по имени Ирина. Она стала первой в семье военной.

«Мама меня поддерживает. Сила есть. Если не мы, то кто будет защищать Россию?», - рассказала Ирина.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы минометчиков ЮВО в зоне спецоперации. Бойцы работают каждый день. Боевые расчеты успешно противостоят противнику.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов