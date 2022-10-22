В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП с автобусом

Как сообщили в местной полиции, автобус перевозил более 60 человек, в основном рабочих из штата Уттар-Прадеш.

© Видео: @SouleFacts, Twitter © Фото: @SouleFacts, Twitter

Не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV.

«Автобус двигался за грузовиком, и этот грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся с противоположной стороны. Когда они остановились после столкновения, автобус врезался в них», - заявил представитель полиции города Рева Навнит Бхасин.

При этом передние ряды автобуса были раздавлены. Полицейские прибыли на место происшествия, и раненые были доставлены в больницу. Согласно данным полиции, автобус перевозил более 60 человек, в основном рабочих из штата Уттар-Прадеш.

Главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования в связи с ДТП. Адитьянатх также распорядился выдать 200 тысяч рупий ближайшим родственникам погибших и 50 тысяч рупий получившим тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что крупная авария с участием общественного транспорта произошла в турецкой Шанлыурфе. По данным СМИ пассажирский автобус и груженый сеном пикап столкнулись и опрокинулись на шоссе Шанлыурфа-Газиантеп. В ДТП пострадали 25 человек.