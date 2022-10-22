За спасение товарищей и отвагу: артиллеристам ЮВО вручили госнаграды на боевых позициях

Одним из награжденных стал командир огневого взвода старший лейтенант Александр Шевченко, награды он был удостоен за спасение боевых товарищей.

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Замкомандующего Южным военным округом (ЮВО) по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров вручил госнаграды артиллеристам на боевых позициях в Запорожской области. Отличившиеся военнослужащие стали кавалерами медалей имени Жукова и медалей «За отвагу».

Одним из награжденных в этот день стал командир огневого взвода старший лейтенант Александр Шевченко. Высокой государственной награды он был удостоен за спасение боевых товарищей, получивших ранения под обстрелом.

«На тот момент не думалось ни о чем. Честно говоря - просто надо было и сделал. Услышал по радио, что люди ранены и побежал назад. Оказали первую медицинскую помощь, погрузили на машину и увезли людей», - рассказал о своем подвиге Шевченко.

Также офицер отметил, что в ходе специальной операции уже получено достаточно много боевого опыта в связи с чем есть желание и готовность обучать и передавать знания вновь прибывшим боевым товарищам в том числе из числа мобилизованных.

Младший сержант Ибрагим Абдуллаев, награжденный медалью Жукова, рассказал, что выполнял боевые задачи по обнаружению и наведению артиллерии на цели.

«Являюсь топогеодезистом, выполнял задачи по наводке артиллерии. Четырнадцать КамАЗов обнаружил с помощью беспилотника. Координаты передали артиллерийской батарее, залпом данная техника была уничтожена», - сообщил младший сержант Абдуллаев.

Артиллерийские подразделения ЮВО на запорожском направлении продолжают ежедневно наносить удары по местам скопления живой силы украинских вооруженных формирований, технике, уничтожать вражеские огневые позиции.

Ранее Министерство обороны России показало кадры награждения связистов Западного военного округа (ЗВО), которые отличились в ходе проведения спецоперации.

Как отметили в МО, военнослужащим в свой профессиональный праздник вручили награды за мужество, отвагу и самоотверженность. К своим подразделениям прибыли представители штаба округа во главе с начальником войск связи полковником Олегом Зюбиным.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов